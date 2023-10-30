ماجدة الرومي تعيد نشر أغنية «على باب مصر» من حفلها في قصر القبة

أعادت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي نشر الأغنية الوطنية «على باب مصر» عبر «يوتيوب»، وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تغنت بها في حفلها الأول والمميز الذي استضافه قصر القبة عقب فتحه للجمهور في أبريل عام 2021، بقيادة المايسترو نادر عباسي وأوركسترا الاتحاد الفيلهارمونى، وذلك من أجل تعزيز الوحدة الوطنية في مصر وبث روح الانتماء والفخر للوطن.

ماجدة الرومي تعيد طرح فيديو من حفلها

وجاء هذا الحفل الغنائي لماجدة الرومي بهدف تقديم أرقى أنواع الفنون العالمية التي تساهم في الارتقاء بالذوق العام، والتي تحظى باهتمام الجمهور المتذوق للفن من المصريين والأجانب.

أغنية على باب مصر من كلمات كامل الشناوي

أغنية «على باب مصر» تغنت بها أم كلثوم وكتب كلماتها كامل الشناوي ولحنها محمد عبد الوهاب، وتعد من أهم وأشهر الاغنيات التي أعادتها ماجدة الرومي في مسيرتها.