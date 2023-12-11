توافد الناخبين على لجان المنصورة للإدلاء بأصواتهم قبل غلق باب الاقتراع
كتب:
أحمد خالد
10:05 م | الإثنين 11 ديسمبر 2023
الانتخابات الرئاسية
شهدت لجنة مدرسة شجرة الدر الإعدادية بمدينة المنصورة، ازدحامًا شديدًا في الساعة الأخيرة قب غلق أبواب التصويت في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024.
وتوافد المواطنون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بالمنصورة، بما في ذلك عضوا البرلمان، خالد طنطاوي وحشمت أبو حجر، إلى جانب أحمد أبو الوفاء، أمين العام لحزب مستقبل وطن.
وشهدت انتخابات الرئاسة حضورًا مكثفًا من المواطنين منذ اللحظة الأولى أمس في تمام الساعة التاسعة صباحًا، حتى قبل الساعات الأخيرة من غلق باب التصويت في اليوم الثاني.
تنطلق العملية الانتخابية لليوم الثالث غدًا في تمام التاسعة صباحًا، على غُلق باب التصويت بعد مغادرة آخر مواطن داخل اللجان، وفق ما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات.