مراسل «في المساء مع قصواء»: «الوطنية للانتخابات» أكدت عدم إغلاق لجان الاقتراع إلا بعد خلوها من الناخبين

قال عمرو موسى، مراسل «في المساء مع قصواء» في الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة الوطنية للانتخابات أكدت أنه لا إغلاق لأي من اللجان الخاصة بعملية التصويت في مختلف محافظات الجمهورية إلا بانتهاء خلو هذه اللجان من الناخبين سواء داخل اللجان أو خارجها.

مواعيد انعقاد عملية الهيئة الوطنية للانتخابات

وأضاف «موسى»، خلال لقاء ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن غرفة عملية الهيئة الوطنية للانتخابات تنعقد على مدار اليوم من الساعة 9 صباحا وحتى 10 مساء، وتعقد الغرفة 3 مؤتمرات، المؤتمر الأول في الساعة 10 والنصف صباحا، والثاني في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء والمؤتمر الأخير في التاسعة والنصف مساء.

باب اللجان في أوقاتها الرسمية

وأشار إلى الهيئة الوطنية للانتخابات أكدت في المؤتمر الأول على عملية فتح باب اللجان في أوقاتها الرسمية، عدا لجنتين في محافظة الفيوم ومنطقة شبرا.

ولفت أنه في المؤتمر الثاني كانت هناك تصريحات ذات أهمية بأنه طبقا لجداول الناخبين شارك في عملية التصويت حتى الساعة الرابعة والنصف من عصر اليوم 45% من يحق له التصويت، بواقع 30 مليون ناخب.