روسيا تستمر في قصف أوكرانيا.. وتدشن غواصتين نوويتين جديدتين

تستمر روسيا في هجوم عسكري قوي في منطقة دونباس، في الوقت الذي أطلق الجيش الأوكراني بيانا يوضح أن قوات روسيا هجمت على مدينة أفدييفكا قريبا من منطقتي دونباس ودونيتسك المنفصلتين عن أوكرانيا.

هجوم روسي قوي على أوكرانيا

وكشف المتحدث باسم الجيش الأوكراني، أولكسندر ستوبون في تصريحات للتليفزيون الأوكراني، أن الجيش الأوكراني استخدم مركبات مدرعة ومدفعية ثقيلة، وفي الوقت ذاته قصفت روسيا كييف بهجوم صاروخي صباح اليوم الاثنين وأصيب 4 أشخاص.

اعتراض 8 صواريخ روسية

في الوقت نفسه أصدرت القوات الجوية الأوكرانية بيانا تشير فيه إلى اعتراض 8 صواريخ باليستية تم إطلاقها من روسيا على العاصمة كييف في ظل انتشار أصوات صافرات الإنذار من الغارات الجوية، في إشارة إلى أن هذا الهجوم هو الثاني من نوعه في أقل من أسبوعين.

توقيت القصف

القصف يأتي تزامنا مع تواجد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الأرجنتين، لحضور مراسم تنصيب الرئيس الأرجنتيني الجديد خافيير مايلي، في زيارة هي الأول من نوعها للرئيس الأوكراني إلى أمريكا اللاتينية من أجل الحصول على الدعم المالي لمواجهة روسيا.

روسيا تدشن غواصتين نوويتين جديدتين

وقصف روسيا، جاء بالتزامن مع إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تدشين غواصتين نوويتين جديدتين باسم «كراسنويارسك» «الإمبراطور ألكسندر الثالث» لتكونا إضافة للقوة البحرية للبلاد.