مراسل «إكسترا نيوز»: توافد الشباب على اللجان الانتخابية غير مسبوق 

رصد إبراهيم عزت، مراسل قناة «إكسترا نيوز» من القاهرة، مشاهد اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024، قائلا إن محافظة القاهرة تحتل المرتبة الأولى من حيث الكتلة التصويتية ضمن 27 محافظة، مشيرا إلى أن هناك 45 لجنة عامة بالإضافة إلى 444 مركزا انتخابيا يستقبلون 8.2 مليون مواطن منذ أمس.

توافد المواطنين على اللجان قبل موعد بدء عمليات الاقتراع

وأضاف «عزت»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه من الملاحظ منذ الأمس، توافد المواطنين على اللجان قبل موعد بدء عمليات الاقتراع في الساعة 9 صباحا حسب التوقيت المعلن من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، يأتي ذلك فضلا عن اصطفاف المواطنين في الساعة الراحة المعلنة من قبل «الوطنية للانتخابات».

العملية الانتخابية تسير بكل سهولة

وتابع، أن العملية الانتخابية تسير بكل سهولة ويُسر خلال دقائق معدودة، مشيرا إلى أن اللافت للنظر توافد الشباب بصورة كبيرة للغاية على اللجان بشكل غير مسبوق، فضلا عن المرأة وكبار السن.