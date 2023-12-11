حزب المؤتمر: إقبال كبير من الناخبين بمدن القناة

واصل حزب المؤتمر لليوم الثاني على التوالي، متابعة الانتخابات الرئاسية، ورصد عملية التصويت في الداخل، حيث يتابع مع أعضاء وقيادات الحزب وأمناء المحافظات ورؤساء الأمانات الفرعية لرصد العملية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية على مستوى الجمهورية.

ورصد حزب المؤتمر في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية إقبالا كثيفا من الناخبين على مقار الاقتراع منذ أن فتحت اللجان الانتخابية أبوابها في التاسعة من صباح اليوم الاثنين، بمحافظة القاهرة، والغربية، وبورسعيد، الجيزة، شمال سيناء، وبني سويف، الدقهلية، الفيوم.

الانتخابات الرئاسية 2024

ورصد حزب المؤتمر، خلال اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية إقبالا كثيفا في مدن القناة الثلاثة، الإسماعيلية، السويس وبورسعيد.

ويبدأ حزب المؤتمر برئاسة أحمد خالد، نائب رئيس الحزب، في متابعة العملية الانتخابية على مدار الساعة منذ فتح اللجان في موعدها في التاسعة صباحا وحتى إغلاقها في التاسعة مساء للتأكد من ضمان نزاهة وسلامة العملية الانتخابية، وفقا لكل قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

الوطنية للانتخابات

ويحق لنحو 67 مليون مصري يشكلون قاعدة بيانات الناخبين المصريين المسجلين في الداخل لكل من بلغ 18 عاما قبل الإعلان عن دعوة الناخبين للتصويت في 25 سبتمبر 2023، بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي تجرى الجولة الأولى منها في الداخل خلال ثلاثة أيام 10 -12 ديسمبر الجاري.

وكان قد جرت عملية تصويت المصريين بالخارج أيام 1-3 ديسمبر الجاري، وفي حال الإعادة تجرى الانتخابات في الخارج أيام 5-7 يناير 2024 وفي الداخل من 8 و10 نفس الشهر.