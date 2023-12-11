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انتخابات المصريين بالداخل

«الوطنية للانتخابات»: استمرار العمل بعدد من اللجان رغم انتهاء وقت التصويت

كتب:

محمد عيسى
10:10 م | الإثنين 11 ديسمبر 2023
جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن هناك لجانا لازالت مفتوحة في القاهرة مثل دائرة قسم الساحل وفي محافظات أخرى، رغم انتهاء وقت التصويت، بالإضافة إلى وجود كثافة غير مسبوقة في التصويت ما دفعنا بتزويد المقار ببطاقات وصناديق اقتراع.

وأشاد خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده الهيئة الوطنية للانتخابات حاليا بدور القضاة في العمل على تيسيير الاقتراع، مؤكدا أن الهيئة ستقدم كافة التسهيلات للمواطنين للإدلاء بأصواتهم.

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محمد عيسى
بقلم محمد عيسى

مختص بتغطية الملف القضائي.