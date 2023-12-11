«الوطنية للانتخابات»: استمرار العمل بعدد من اللجان رغم انتهاء وقت التصويت

قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن هناك لجانا لازالت مفتوحة في القاهرة مثل دائرة قسم الساحل وفي محافظات أخرى، رغم انتهاء وقت التصويت، بالإضافة إلى وجود كثافة غير مسبوقة في التصويت ما دفعنا بتزويد المقار ببطاقات وصناديق اقتراع.

وأشاد خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده الهيئة الوطنية للانتخابات حاليا بدور القضاة في العمل على تيسيير الاقتراع، مؤكدا أن الهيئة ستقدم كافة التسهيلات للمواطنين للإدلاء بأصواتهم.