«الوطنية للانتخابات»: 45% من المقيدين ببيانات الهيئة أدلوا بأصواتهم

انتظمت لجان التصويت فى الانتخابات الرئاسية، لليوم الثانى على التوالى، وفُتحت جميع اللجان الفرعية فى مواعيدها من التاسعة صباحاً، حيث تجرى عملية الاقتراع داخل 11631 لجنة فرعية بـ27 محافظة داخل 9376 مقراً انتخابياً.

مدير الجهاز التنفيذى: 5 ملايين ناخب استعلموا عن أماكن اقتراعهم فى الانتخابات الرئاسية لأول مرة منذ 2014.. ونصف مليون عبر الرسائل

قال المستشار أحمد بندارى، المدير التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، إن 45% من المقيدين بقاعدة بيانات الهيئة أدلوا بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية الجارية.

وأضاف «بندارى»، فى المؤتمر الصحفى اليوم، أن هناك كثافة عالية لحضور المصريين، لدرجة أن هناك بعض اللجان الفرعية نفدت بها بطاقات الاقتراع ودفعنا بعدد جديد من البطاقات الانتخابية، مشيراً إلى أن الهيئة قدمت العديد من التسهيلات على المواطنين، مثل الاستعلام عن طريق الرسائل 5151، كما تعاقدت مع شركات المحمول لإرسال رسائل تحث على المشاركة وصلت إلى نحو 50 مليون مواطن.

وجدّد مدير الجهاز تأكيده ضرورة استمرار التصويت داخل اللجان الفرعية حتى إدلاء آخر ناخب داخل لجنة الانتخاب بصوته، وهو ما حدث بالفعل فى اليوم الأول للتصويت، حيث استمر فتح بعض اللجان لما بعد نهاية موعدها الرسمى والمحدد بالتاسعة مساء، مضيفاً أن من أبرز اللجان التى استمر فتحها أمام الناخبين لحين انتهاء آخر ناخب بداخلها من الإدلاء بصوته، كانت فى محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والقاهرة.

ووصف «بندارى» الإقبال على اللجان الانتخابية بأنه أمر فاق كل التوقعات، مشيراً إلى أن هناك قرابة 5 ملايين ناخب استعلموا عن أماكن اقتراعهم حتى الآن، وهو رقم لم يحدث منذ عام 2014، بالإضافة إلى الاستعلام بالرسائل الذى تجاوز النصف مليون مستعلم أيضاً. ورصدت لجنة الرصد بالهيئة الوطنية، مساء أمس الأول، واقعة تصويت إحدى الناخبات تبين سابقة تصويتها بالخارج بإحدى السفارات بالدول العربية، مضيفة أنه بالفحص ثبت صحة الواقعة، وأن اللجنة العامة التى أدلت بصوتها فيها اتخذت الإجراءات القانونية وأحالتها لجهات التحقيق.

وفى السياق نفسه، تابعت غرفة عمليات نادى النيابة الإدارية، لليوم الثانى على التوالى، أعمالها بمتابعة إشراف أعضاء النيابة الإدارية على اللجان الفرعية المختلفة بمحافظات الجمهورية فى أهم استحقاق انتخابى. وأكدت «الغرفة» مباشرة جميع اللجان الفرعية القائم بالإشراف عليها أعضاء النيابة الإدارية أعمالها فى التوقيتات المحددة، ومباشرة الأعمال الإجرائية الخاصة بأعمال الاقتراع بكل سهولة ويسر وإقبال من المواطنين، وحرصهم على الإدلاء بأصواتهم فى الساعات الأولى من بدء أعمال التصويت وسط تأمين كامل للعملية الانتخابية، وتوفير كل الوسائل الممكنة لتيسير أعمال الاقتراع.

ولم ترصد غرفة عمليات نادى النيابة الإدارية أى ملاحظات أو مشكلات من شأنها أن تعوق سير أعمال العملية الانتخابية، مؤكدة متابعة الهيئة الوطنية للانتخابات بشكل دائم ومستمر لأعضاء الهيئات القضائية لتوفير كل الوسائل، والتى تمكّن أعضاء الهيئات القضائية من أداء واجبهم الوطنى على أكمل وجه.

«الوطنية للانتخابات»: إجراء عملية الفرز داخل اللجان الفرعية عقب نهاية التصويت.. وإعلان النتيجة رسمياً 18 ديسمبر

وتتواصل، اليوم، عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية بإشراف قضائى كامل، حيث يتولى 15 ألف قاضٍ الإشراف على جميع اللجان الانتخابية، وعقب انتهاء التصويت، مساء اليوم، ستبدأ عملية فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية بحضور مندوبى المرشحين ووكلائهم، وممثلى وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى المحلية والأجنبية الصادر لها تصاريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وعقب انتهاء عملية الفرز سيتم تسليم محاضر اللجان العامة وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع فى 13 ديسمبر، إضافة إلى إعلان الحصر العددى للأصوات. وتتلقى «الهيئة الوطنية» الطعون فى قرارات اللجان العامة فى 14 ديسمبر، وتبت فيها 15 و16 من الشهر ذاته، ومن المقرر أن تعلن النتيجة رسمياً فى 18 ديسمبر الجارى، بحسب الجدول الزمنى المعلن عنه مسبقاً، عقب البت فى الطعون المقدمة فى قرارات اللجان العامة.