«تعليم المنيا»: ترقية 215 معلما إلى الوظائف الأعلى

أصدر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، 3 قرارات بترقية المعلمين والمعلمات بمديرية التربية والتعليم دفعة 2016 ـ 2017 إلى الدرجات الأعلى على الكادر ومنحهم شهادات الصلاحية لأعضاء هيئة التعليم من شاغلي وظائف التعليم وما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والتكنولوجيا والصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، الذين استوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية، ويبلغ عددهم 215 شخصا إلى الوظائف الأعلى المستحقة لكل منهم، ومنحهم بدل الاعتماد المقرر قانونا وعلاوة الترقية، وذلك اعتبارا من أول الشهر التالي لصدور هذا القرار.

تحسين ظروف المعلمين ودعمهم

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة السياسية على الارتقاء بالعملية التعليمية، وتحسين ظروف المعلمين ودعمهم اجتماعيا ومهنيا، ضمن خطة الدولة للنهوض بالتعليم.

قرار بترقية أعضاء هيئة التعليم

وأوضح حمدي مصطفى مدير مديرية التربية والتعليم، أن القرارت الصادرة جاءت بناء على مذكرة المديرية الملحقة والتي عرضت على محافظ المنيا بشأن طلب إصدار قرار بترقية أعضاء هيئة التعليم.