إقبال كبير على لجان الانتخابات في الغربية.. واستمرار التصويت (فيديو)

رصد محمد هاني، مراسل قناة صدى البلد، من محافظة الغربية، تفاصيل اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024، مشيرا إلى أن إجمالي الناخبين في المحافظة يصل إلى 3 ملايين و545 ناخبا.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن العملية الانتخابية في محافظة الغربية تسير بشكل سلس ودون أي عقبات أو مشكلات، لافتا إلى أن هناك إقبالا كبيرا من الناخبين على صناديق الاقتراع.

وأشار إلى أنه حتى الآن يتوافد المواطنون في محافظة الغربية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدا أن اليوم الثاني للانتخابات شهدت توافدا كبيرا على صناديق الاقتراع والمشاركة بإيجابية في الاستحقاق الرئاسي.