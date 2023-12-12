إيراداته وصلت إلى 6 ملايين جنيه.. هل ساعد الهجوم على فيلم «نابليون» في نجاحه؟

حالة كبيرة من الجدل أثارها الفيلم الأمريكي «نابليون»، للقائد العسكري نابليون بونابرت، فور الإعلان عن طرحه بدور العرض السينمائية العالمية؛ لاسيما المصرية، إذ انتقده الكثير من المؤرخين لوجود مغالطات تاريخية جسيمة بالإعلان الرسمي للفيلم قبل أيام من انطلاق عرضه رسميًا، إذ روج برمو الفيلم لهدم القائد العسكري لإطلاق النار على الأهرامات، وهو من إخراج العالمي ريدلي سكوت، الذي اشتهر بتقديمه للعديد من الأعمال ذات الملاحم الحربية.

وبعد نحو أسبوعين من طرح الفيلم بدور العرض المصرية، تمكن من السيطرة على كعكة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصرية، واحتل المركز الأول بإيرادات تجاوزت 6 ملايين جنيه، بحسب تصريحات خاصة للموزع السينمائي محمود الدفراوي، ما فتح العديد من التساؤلات عما إذا كان هذا الهجوم على الفيلم ساهم في الإقبال الجماهيري عليه وتصدره لشباك التذاكر، والذي تكشفه «الوطن»، فى التقرير التالي من خلال خبراء آثار ونقاد فنيين.

عالم مصريات: نابليون لم يهدم أي أثر مصري

قال الدكتور فرنسيس أمين عالم المصريات، إن ما تم الترويج له من فيلم نابليون بونابرت، وتسببه في هدم أنف أبوالهول والتأثير السلبي على الحضارة المصرية، وفرض سيطرتهم عليها غير صحيح وأكذوبة تم الترويج له، مُشددًا على أن ما حدث يعنى التحقير من نابليون وهو عكس الواقع.

وأضاف «فرنسيس» فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن نابليون كان المحتل الأول في العالم الذى ينظر إلى الجانب الثقافي ويقدر مصر وتأسره الحضاره المصرية، مشيرًا إلى أنه درس الآثار المصرية وأصدر أهم كتاب عنها بعنوان «وصف مصر».

وأوضح أنه هناك العديد من الدلائل والرسومات تٌثبت أن أنف أبوالهول على وضعها الحالي قبل مجىء نابليون إلى مصر بنحو 80 عامًا، وما هو يثبت برائته ما يتم محالة النسب إليه، لافتًا إلى أن كل ما حدث كان بهدف الترويج للفيلم وجذب الأنظار إليه وهو ما تحقق من خلال عائد شباك التذاكر، ولكنه غير صحيح تاريخيًا.

خيرية البشلاوي: شخصية نابليون جاذبة

قالت الناقدة الفنية خيرية البشلاوي إن شخصية نابليون جاذبة في حد ذاتها، لافتة إلى أن الترويج للفيلم كان من خلال دعاية مضادة، قائلة: «فيلم نابليون هو صناعة سينمائية أمريكية ويعتنون جيدًا بما يقدمونه من أعمال فنية تقدم مواد موضوعية هادفة».

وأضافت «البشلاوي»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الفيلم توليفة فنية قوية، وخاصة مشاهد الحروب والمعارك التى يجيد مخرج العمل تقديمها بصورة مختلفة ومبهرة دائمًا، فضلا عن امتلاكه الادوات اللازمة لذلك، وحقق ايرادات باهظة بجميع أفلامه، لافتة إلى أن السينما الأمريكية تعالج أعمالها الفنية بعناية شديدة، يتسلل للجمهور دون وعي منه، من خلال خلق صورة ذهنية مختلفة للجمهور.

أحداث الفيلم وأبطاله

ويتناول فيلم «نابليون»، رحلة القائد العسكري نابليون من أجل صعوده لتولي الحكم بفرنسا، وكيفية انتصاره على التحديات التي واجهته، بالاضافة للحروب والمعارك التي خاضها، وهو من بطولة خواكين فينيكس، امبريس جوزفين، فانيسا كيربى، وآخرين، وتولي اخراجه ريدلي سكوت، والذى سبق وتعاون مع فينكيس في فيلم Gladiator.