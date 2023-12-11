«الوطنية للانتخابات»: نسبة المشاركة المعلن عنها غير مسبوقة وتعكس وعي المواطن

قال المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن العملية الانتخابية في مصر تسير بشكل مُرضٍ وبسلاسة، والعنوان العريض للعملية الانتخابية هو «وداعًا للسلبية»، مشيرًا إلى أن الهيئة أعلنت قبل عصر اليوم، أن نسبة المشاركة زادت عن 45% وهذه النسبة لم تحدث من قبل.

بدوي: المواطن المصري لديه وعي كبير

وأوضح بدوي، خلال لقائه عبر قناة إكسترا نيوز، أن المواطن المصري لبى نداء وطنه، وأن المواطن المصري لديه وعي كبير، ولديه ديموقراطية يستطيع المشاركة في رسم مستقبل الوطن، لافتًا إلى أن الهيئة الوطنية منعقدة بشكل دائم على مدار اليوم لمتابعة العملية الانتخابية.