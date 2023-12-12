«الوطنية للانتخابات»: إقبال الناخبين الكثيف يعكس وعيهم وإحساسهم بأهمية أصواتهم

قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن مد التصويت لما بعد التاسعة مساءً أمر طبيعي بنص القانون حتى يتمكن آخر ناخب في جمعية الانتخاب من الإدلاء بصوته.

حرص على مشاركة كل الناخبين

وأضاف بنداري في تصريحات لـ«الوطن»، أن مد التصويت لما بعد التاسعة مساءً يأتي في إطار حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على مشاركة كل المواطنين اللذين ذهبوا إلى لجان الاقتراع في عميلة التصويت.

وأشار إلى أن الإقبال في اليوم الأول والثاني غير مسبوق في الانتخابات، مما يعكس وعي المصريين وإحساسهم بأهمية التصويت في الانتخابات الرئاسية.

العملية الانتخابية

وأوضح أن الهيئة قدمت كل التيسيرات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية من تحديث موقع الهيئة وتفعيل صفحة الفيس بوك، وأيضا تسهيل الاستعلام عن المقار الانتخابية، سواء عن طريق الموقع أو عن طريق الرسائل القصيرة التي يرسل لها الناخب رقمه القومي لمعرفة لجنته الانتخابية.