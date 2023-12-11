مراسل «في المساء مع قصواء»: لجان الانتخابات بالصعيد شهدت صورا إنسانية جميلة

قال محمد شاهين، مراسل «في المساء مع قصواء» في المنيا، إن محافظات صعيد مصر، تشكل قاعدة انتخابية كبيرة للغاية، وسارت العملية على نحو سلس، والإجراءات كلها تمت وفق ما خططت لها الجهات المعنية، وفقا لبيان الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف «شاهين»، خلال لقاء ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن اللجان داخل محافظات الصعيد، شهدت صورا إنسانية جميلة، ومن أبرزها المساعدات الإنسانية التي تمت على أساس البروتوكول بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي لذوي الإعاقة.

وأشار إلى أن هذه المساعدات، مقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، الذين أثبتوا مشاركتهم في محافظات الصعيد، من خلال توفير كراسي متحركة داخل اللجان، ولوحات إرشادية لمن يعانون صعوبة في السمع، بجانب بطاقات «برايل» المتوفرة في كل لجان الصعيد، لمساعدة الناخبين في الإدلاء بأصواتهم ممن يعانون إعاقات بصرية.