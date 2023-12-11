مصطفى عمار: إقبال المصريين على لجان الانتخابات محرج لوسائل الإعلام العالمية

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إنه فقد الثقة في كل وسائل الإعلام العالمية بعد الأحداث في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي، فلا أصبح مدحهم يسعده ولا ذمهم يحزنه، مشيرا إلى أن هناك 528 متابعا دوليا، يمثلون 115 وسيلة إعلامية وصحفية دولية، يجرون تغطية على الانتخابات، فضلا عن وجود 70 وسيلة إعلامية مصرية ومحلية.

وأضاف «عمار»، خلال حواره لبرنامج «على مسؤوليتي» تقديم الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، أنه كان هناك بعض الوكالات بدأت تنشر عن المسرحية الانتخابية قبل فتح باب التصويت، ولكن بمجرد ظهور مشاهد حول مشاركة الملايين في الانتخابات الرئاسية أصابتهم أزمة قلبية وصمت وحالة ارتكاب شديدة للغاية واختفاء من كل الوسائل.

نشر تقارير إيجابية عن الانتخابات المصرية

وتابع أن هناك بعض وسائل الإعلام الدولية نشرت تقارير إيجابية عن الانتخابات المصرية اليوم مثل رويترز وسي إن إن، فإقبال المواطنين على اللجان الانتخابية مشهد محرج بالنسبة لهم، وهذا ما حدث تماما في قطاع غزة، إذ بدأت تغطيتهم بصمت وأكاذيب وتضليل واختلاط الحقائق، ومن ثم اضطروا إلى قول الحقيقة بعدما كُشفت حقيقتهم أمام متابعينهم.

انتظام الحياة السياسية

وأكد وجود دول تتمنى دفع ثمنا غاليا للغاية للحظة انتظام الحياة السياسة بها ولحظة العبور بالصندوق لمستقبل جديد، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي مشاهد لانتشار وتواجد القوات المسلحة بالشوارع إذ أن المواطنين يدلون بأصواتهم في أمان، فجهاز الداخيلة الذي يؤمن الانتخابات.