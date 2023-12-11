«الحرية المصري»: المواطنون شاركوا بكل أطيافهم في الانتخابات الرئاسية

قال الدكتور أحمد إدريس، أمين التنظيم المركزي بحزب الحرية المصري، إنّ الشعب المصري يجعل من يراهن على وعيه ينتصر، فقد شارك في الانتخابات بأعداد كبيرة رغبة في اختيار مستقبل لأولاده، حيث سطّر ووضع قواعد للجمهورية الجديدة، موضحًا أن الاستحقاق الانتخابي الجاري سيكون نقطة انطلاق للجمهورية الجديدة.

الشعب المصري شارك بكل أطيافه في الانتخابات

وأضاف إدريس، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»: «الشعب المصري شارك بكل أطيافه في الانتخابات الرئاسية، وقال كلمته حتى يختار رئيسا لمصر في الفترة المقبلة، وكان ذلك أقوى رهان، ودائما يمكن للشعب المصري ربح أي رهان عبر التاريخ».

وتابع، أن مشاركة الشباب في هذا الاستحقاق الدستوري واضحة، بخلاف أي توقعات سلبية بخصوص هذا الأمر، فقد أثبت أنه شباب مصري وطني.

وشدد، على أنّ موقف الشباب من الانتخابات الجارية تاريخي يُكتب في تاريخ مصر، موجهًا الشكر في الوقت ذاته لسيدات مصر اللاتي شاركن بكثافة في الانتخابات الرئاسية الحالية.

المرأة المصرية واعية

وواصل: «المرأة المصرية واعية وتعي جيدا المخاطر التي تحيط بها وبأسرتها وبيتها، لذلك فقد شاركت في الانتخابات أمس حتى تختار مستقبلها وتشارك في اختيار مستقبل بلدها، فهي ذكية وتعرف جيدا متى يجب أن تنزل لتدافع عن بيتها وبلدها».