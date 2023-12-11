وزير شؤون المجالس النيابية: أشكر الشعب المصري على مشاركته في الانتخابات وحفاظه على حقه الدستوري

وجَّه المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، الشكر لجموع الشعب المصري، على نزوله ومشاركته في الانتخابات الرئاسية 2024، وحفاظه على حقه الدستوري، موجها الدعوة إلى المصريين الذين لم يشاركوا في الانتخابات، فغدا يوما كاملا من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، ومن ثم يمكن أن يشارك في الانتخابات.

ودعا «فؤاد»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، والمُذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، المواطنين، الذين لم يشاركوا بعد في الانتخابات الرئاسية بالمشاركة، والاحتفال مع جموع المصريين بالعرس الانتخابي.

ووجه الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات، على تنظيمها الرائع لـ الانتخابات، كما وجه الشكر لأعضاء الهيئات والجهات القضائية سواء في اللجان الفرعية أو العامة، وكل من أشرف على الانتخابات.