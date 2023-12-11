مصطفى عمار: على الفائز بالانتخابات الرئاسية رفع شعار «كلنا مدينون لهذا الشعب العظيم»

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إنَّ من سيفوز في الانتخابات الرئاسية عليه رفع شعار «كلنا مدينون لهذا الشعب العظيم»، وعليه أن يضع على عاتقه الطبقة المتوسطة وما تحتها من طبقات أدنى.

وأضاف «عمار»، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي»، والمُذاع على شاشة «صدى البلد»، أنَّ هناك العديد من الضغوط على الاقتصاد المصري بفعل الأزمات العالمية، بدءا من أزمة كورونا مرورا بالأزمة الأوكرانية ونهاية بأزمة التضخم، لافتا إلى أنَّ اهتمامات الشعب المصري في احتياجاته بسيطة ولا يبحث عن سلع الرفاهية، ولكن يعيش على الحد الأدنى من الاحتياجات.

وتابع رئيس تحرير جريدة الوطن: «الرئيس القادم سيضع خطة فورية لإصلاح الاقتصاد بتشكيل حكومة تعمل على ذلك، وأتمنى من المرشحين تشكيل لجان لدراسة مقترحات في برامجهم الانتخابية، وبالتأكيد لدى كل مرشح في برنامجه الانتخابي مقترحات وتصورات وحلول وطروحات للأزمات يتم تنفيذها».

واستطرد: «مصر بنت ما كان يستلزم 100 عام في 8 سنوات فقط، ونجحت في القضاء على العشوائيات، وكذلك قضت على الإرهاب، بل وهناك من يتربص بهذا الوطن ولا يريد له حياة سوية وعادلة، وهناك محاولات عديدة لتركيع وخنق الشعب المصري، ومحاولات لفرض السيطرة وجعل الشعب المصري من خلال أزمات اقتصادية كبيرة يعيش على «الكفاف» ولكن في النهاية المصريين واقفين».