بعد تغيير اسم فيلمها الجديد لـ«الملكة».. هالة صدقي توضح

تستقبل دور العرض السينمائي قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري، أحدث أفلام الفنانة هالة صدقي، ويحمل اسم «الملكة» بعدما تم تغيير اسمه السابق «كتف قانوني»، وجاء الاسم الجديد ليوافق العبارة التي كانت ترددها هالة صدقي في مسلسل جعفر العمدة، حيث اعتادت ترديد جملة «أنا الملكة».. وذلك حسبما قال مصدر من شركة الإنتاج.

وكانت هالة صدقي، قد حققت نجاحًا كبيرًا في موسم مسلسلات رمضان 2023، بتجسيدها شخصية الملكة صفصف والدة الفنان محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة، وترديد لزمتها الشهيرة «أنا الملكة»، وحظيت على جائزة عن الدور بمهرجان القاهرة للدراما.

أفضل ممثلة

وعن تغيير اسم كتف قانوني إلى الملكة، قالت هالة صدقي لـ«الوطن» إنها لا تعرف ما إذا كان هناك تغييرًا حدث في اسم الفيلم من عدمه، أو إذا كان الأمر يتعلق باستثمار نجاحها في شخصية الملكة صفف من عدمه «الله أعلم، يمكن.. مش عارفة».

وأشارت الفنانة هالة صدقي، في تصريحاتها إلى أن الأمر أولًا وأخيرًا يتعلق بالإنتاج والتوزيع، وليس لها تدخل به بأي شكل من الأشكال.

أبطال فيلم كتف قانوني

فيلم كتف قانوني «الملكة» يشارك في بطولته مع هالة صدقي كل من رانيا يوسف، شيرين رضا، باسم سمرة، دينا، محمد أسامة أس أس، عارفة عبدالرسول، انتصار، بدرية طلبة، تأليف هشام هلال وإخراج سامح عبدالعزيز.