مؤرخ فرنسي: لا يمكن القضاء على الفلسطينيين.. و«حل الدولتين» ضروري

قال المؤرخ الفرنسي شارل سان برو، المدير العام لمرصد الدراسات الجيوسياسية، إنّه لا يمكن القضاء على كل الفلسطينيين، مشددًا على أهمية تنفيذ حل الدولتين في فلسطين، بعدما أصبح وجود دولة واحدة تستوعب الفلسطينيين والإسرائيليين أمرا غير ممكن.

وأضاف «سان برو»، في لقاء خاص مع الإعلامية داليا عبدالرحيم عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «عرفات كان يعتقد أنه من الممكن إقامة دولة واحدة علمانية، ثم قال لي لقد فهمت أن ذلك غير ممكن، لذا، لا بأس بالنسبة إلى حل الدولتين، ولكن دولتين قابلتين للحياة ودولتين ذات سيادة، أي دولتين حقيقيتين».

حل الدولتين هو الحل الوحيد

وتابع المؤرخ الفرنسي: «حل الدولتين هو الحل الوحيد، وهذا موقف فرنسا التاريخي في عهد ديجول، حتى ماكرون يحاول السعي وراء هذا الهدف، هو متأخر قليلا لكنه يسعى، ولهذا السبب تنظر إسرائيل إلى فرنسا بشكل سيئ للغاية».

وأكد: «ما يحدث بين الفلسطينيين والإسرائيليين ليست مشكلة دينية فقط، لكنها مشكلة وطنية أيضا، وعرفت العديد من اليهود المرعوبين من الوضع الراهن، ويقولون إن نتنياهو يقودهم إلى الأسوأ، وأعتقد أن نتنياهو يقودهم إلى الأسوأ فعلا».