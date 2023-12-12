فتح لجان التصويت بالبحر الأحمر في آخر أيام الانتخابات الرئاسية

فتحت 82 لجنة انتخابية في مدن البحر الأحمر أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية.

فتح باب اللجان وإقبال الناخبين في الجنوب

وشهدت الدقائق الأولى منذ فتح باب لجان التصويت إقبال أهالي جنوب البحر الأحمر على لجان حلايب وشلاتين ومرسى علم وأبو رماد؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية2024، واختيار رئيس مصر المقبل حاملين أعلام مصر.

الانتخابات الرئاسية دون شكاوى

وأشار اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنّ غرفة عمليات البحر الأحمر لم تتلقّ أي شكاوى في اليوم والثاني في الانتخابات الرئاسية 2024 في أي من لجان مدن البحر الأحمر بعدد 82 لجنة.