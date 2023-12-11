السيول تضرب مدن البحر الأحمر وغلق طريق «القصير- قفط»

شهدت بعض مناطق البحر الأحمر سقوط أمطار غزيرة وسيول، وتحديدا في مدينة سفاجا وجنوب مدينة القصير، ما دفع أجهزة المحافظة إلى غلق طريق «قفط- القصير»، وإعلان حالة الطوارئ لمواجهة التقلبات الجوية، ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المدن.

تطهير مخرات السيول

وأعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سقوط الأمطار الغزيرة والسيول، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية، وتشكيل غرف العمليات، ومراجعة جميع الاستعدادات لمواجهة أي ظرف طارئ، والتأكد من تطهير جميع مخرات السيول.

وناشد إدارة مرور البحر الأحمر السائقين على الطرق السريعة بتوخي الحذر والحيطة، واتباع إرشادات المرور والالتزام بالسرعات المقررة.

وتعرضت محافظة البحر الأحمر خلال الأيام الماضية لطقس غير مستقر، وسقوط أمطار غزيرة وسيول ضربت عددا من المناطق جنوب البحر الأحمر، وإدت إلى غلق الطرق ونجحت الأجهزة في إعادة تسيير حركة السيارات.