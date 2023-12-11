رئيس محكمة البحر الأحمر يتابع عملية التصويت في لجان انتخابات الرئاسة

تفقد المستشار علي أبو بكر، رئيس محكمة البحر الأحمر الابتدائية، ورئيس لجنة متابعة انتخابات الرئاسية 2024 بالمحافظة، عددا من اللجان الفرعية بمدينة الغردقة اليوم الاثنين، لمتابعة سير العملية الانتخابية في اليوم الثاني من عملية الاقتراع.

تفقد اللجان الانتخابية بالغردقة

كما تفقد رئيس لجنة المتابعة مقر اللجنة العامة لقسمي أول وثاني الغردقة، والتقى المستشار بالقضاة مشرفي اللجان الفرعية، للتأكد من توافر جمع الأوراق واحتياجات العملية الانتخابية.

توافد على مقار اللجان العامة

ووجه رئيس محكمة البحر الأحمر الابتدائية، خلال جولته التفقدية الأجهزة المختصة بتجهيز مقر اللجنة العام َوتوفير كافة السبل لتسهيل مهمة القضاة في أعمال الفرز، موضحا ان لجنة المتابعة بالمحكمة تتابع انتظام العملية الانتخابية بمختلف مدن المحافظة، وتوافد المواطنين علي اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، مؤكداً على انتظام سير العملية الانتخابية دون حدوث أي معوقات.

ولفت «أبو بكر» إلى أن جميع اللجان الانتخابية تشهد توافد العديد من المواطنين منذ بدء عملية التصويت، في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024 بمحافظة البحر الأحمر، ما يدلل على وعي المواطنين لأداء الواجب الوطني.

وبدأت لجان محافظة البحر الأحمر في استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم، حيث فتحت جميع اللجان الانتخابية في 82 لجنة في مواعيدها، من الساعة التاسعة صباحا تحت إشراف قضائي كامل.