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انتخابات المصريين بالداخل

توافد كثيف على لجنة محمد فريد في حلوان قبل فتح اللجان الانتخابية

كتب:

تامر نادر
08:24 ص | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية 2024

شهدت لجنة محمد فريد في حلوان، إقبالا كثيفا من الناخبين الذين اصطفوا أمام اللجنة، انتظارا لانطلاق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.

توافد الناخبين على اللجان الانتخابية

وشهدت صفوف الناخبين أمام اللجنة تنوعا في الثقافات والفئات العمرية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، ليذوب الجميع في نسيج الوطن الواحد، وتتوحد أهدافهم وتصبح مصلحة الوطن غاية الجميع.

وتضم لجنة محمد فريد بحلوان لجنتين فرعيتين، وتستقبل 8646 ناخبا.

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بقلم تامر نادر

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