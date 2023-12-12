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انتخابات المصريين بالداخل

اصطفاف طوابير المغتربين في الشروق انتظارا لفتح أبواب اللجان

كتب:

حبيبة فرج
08:46 ص | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
جانب من الانتخابات الرئاسية 2024

جانب من الانتخابات الرئاسية 2024

لا يتبقى كثير من الوقت على فتح باب تصويت اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية 2024 أمام المواطنين، حيث اصطف المغتربون في مدينة الشروق في طوابير أمام المقر الانتخابي بمدرسة الطبري بانتظار فتح اللجان.

وتواجد مئات من المواطنين أمام المقر الانتخابي في الشروق للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بصوتهم، وسط تنظيم من قبل الجهات الأمنية بالتعاون مع المنظمين الذين تواجدوا منذ أول أيام الاقتراع في المقار الانتخابية لتنظيم حركة الناخبين داخل المقر.

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بقلم حبيبة فرج