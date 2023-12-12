اصطفاف طوابير المغتربين في الشروق انتظارا لفتح أبواب اللجان

لا يتبقى كثير من الوقت على فتح باب تصويت اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية 2024 أمام المواطنين، حيث اصطف المغتربون في مدينة الشروق في طوابير أمام المقر الانتخابي بمدرسة الطبري بانتظار فتح اللجان.

وتواجد مئات من المواطنين أمام المقر الانتخابي في الشروق للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بصوتهم، وسط تنظيم من قبل الجهات الأمنية بالتعاون مع المنظمين الذين تواجدوا منذ أول أيام الاقتراع في المقار الانتخابية لتنظيم حركة الناخبين داخل المقر.