عضو «أفريقية النواب»: أسوان تسجل 23% نسبة تصويت بأول يومين من انتخابات الرئاسة

عبّرت النائبة نيفين حمدي عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن بأسوان، عن سعادتها البالغة بمشاركة 23% من الناخبين في الانتخابات الرئاسية بمحافظة أسوان، مؤكّدة أنَّ ذلك يمثل ملحمة وطنية جديدة.

وقالت النائبة إنَّ حجم الدعم والتأييد والحرص على المشاركة والتصويت في الانتخابات غير مسبوق، وذلك ظهر منذ اللحظات الأولى من انطلاقها، حيث شهدت اللجان على مستوى المحافظة إقبالًا وتوافدًا وحشدًا ومسيرات غير مسبوقة في تاريخها.

وناشدت نيفين حمدي، الشعب المصري العظيم النزول والمشاركة والتصويت في هذه الانتخابات، قائلة: «صوتكم أمانة وهيفرق كتير في مستقبل مصر ومستقبل أولادنا وسيكون مثالًا ونموذجًا يحتذى به جيلا بعد جيل».

يُشار إلى أنَّ محافظة أسوان تضم 254 لجنة فرعية تمّ تجهيزها داخل 223 لجنة رئيسية، وبلغ عدد الناخبين بمحافظة أسوان نحو مليون و89 ألفًا و664 ناخبًا، موزعة على 8 أقسام ومقرات انتخابية عامة، وهي «قسم أول أسوان، وقسم ثان أسوان، ومراكز أسوان وأبوسمبل، ودراو ونصر النوبة وكوم أمبو وإدفو».