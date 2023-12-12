انتظام التصويت في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية بالإسماعيلية

شهدت لجان محافظة الإسماعيلية، في الساعات الأولى من اليوم، زحاما شديدا أمام عدد من لجان الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك في مدينة الإسماعيلية والمراكز والقرى.

واصطف المواطنون من فئات المجتمع المختلفة أمام لجان المدارس لانتظار دخولهم للإدلاء بأصواتهم، بالتزامن مع التشديدات الأمنية في كل لجان الاسماعيلية وانتشار سيارات الإسعاف والطوارئ.

إقبال كبير في الإسماعيلية

وشهدت محافظة الإسماعيلية إقبالا كبيرا من المواطنين على مدار اليومين الماضيين، خاصة في بعض اللجان التي تشهد كتلة تصويتية كبرى إلى جانب لجان المغتربين.

وشهدت مدارس فاطمة الزهراء في حي أول الإسماعيلية والشهيد جواد حسني ومدرسة السادات في حي ثان الإسماعيلية ومدرسة 24 اكتوبر في حي ثالث داخل مدينة الإسماعيلية إقبالا من المواطنين.

كما شهد معهد فتيات أبو خروع، في مركز ومدينة أبوصوير ومدرسة أحمد عرابي في مركز القصاصين، ومدرسة العقاد في قرية أبو سلطان، زحاما وإقبالا كبيرا من الناخبين على مدار الأيام الماضية.

يذكر أن عدد المقرات الانتخابية على مستوى مراكز ومدن محافظة الإسماعيلية 184 مقرًا انتخابيًا، مخصصة لاستيعاب 963 ألف و273 ناخب، فيما تم تحديد 10 لجان للوافدين و10 لجان عامة.