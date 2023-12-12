أول رد من الحوثيين على عملية استهداف بارجة حربية إسرائيلية في البحر الأحمر

بعد ساعات من استهداف بارجة حربية إسرائيلية، بصاروخ كروز، تحديدا على بعد حوالي 60 ميلًا بحريًا من شمال مضيق باب المندب، خرجت جماعة الحوثيين، في بيان رسمي، تكشف تفاصيل استهداف تلك الناقلة التي كانت ترفع علم النرويج.

تفاصيل بيان الحوثيين

وقال الحوثيون، في بيان عبر منصة التدوينات القصيرة «X» المعروفة سابقا باسم «تويتر»، إن قواتهم البحرية نفذت عملية عسكرية نوعية ضد سفينةِ «أستريندا» التابعة للنرويج، وكانت محملة بالنفط ومتجهة إلى الكيان الإسرائيلي وقد تم استهدافها بصاروخ بحري مناسب.

وتابع البيان، المقترن بفيديو: «نجحنا خلالَ اليومينِ الماضيين في منع مرورِ عدةِ سفنِ استجابتْ لتحذيراتِ القواتِ البحريةِ اليمنيةِ ولم تلجأْ لاستهدافِ السفينةِ النرويجيةِ المحملةِ بالنفطِ إلا بعدَ رفضِ طاقمِها كافةَ النداءاتِ التحذيرية».

بيانٌ صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

قال تعالى { یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ یَنصُرۡكُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ } صدق الله العظيم



انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ الذي يتعرضُ في هذه الأثناءِ للقتلِ والتدميرِ… pic.twitter.com/pwDviW5NPn — العميد يحيى سريع (@army21ye) December 12, 2023

استمرار استهداف السفن

كما أكدت جماعة الحوثي، أنها لن تترددَ في استهدافِ أي سفينةٍ تخالفُ ما وردَ في البياناتِ السابقة، لافتة إلى استمرارَها في منعِ كافةِ السفنِ من كلِّ الجنسياتِ المتجهةِ إلى الموانئِ الإسرائيليةِ من الملاحةِ في البحرينِ العربي والأحمرِ حتى إدخالَ ما يحتاجُه إخوانُنا الصامدونَ في قطاعِ غزةَ من غذاءٍ ودواءٍ.