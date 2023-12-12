أصيبت بصاروخ كروز.. أول تعليق من مالك السفينة النرويجية المحترقة أمام باب المندب

قال جير بيلسنيس المدير الإداري لشركة «أيه س جي لودفيج موينكلز ريديري» للشحن، ومقرها بيرجن جنوب غرب النرويج، المالكة للسفينة التي تعرضت في وقت سابق لهجوم أمام باب المندب، إن إحدى سفنه أصيبت بصاروخ كروز، مضيفا لـ«إن تي بي»، إن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات.

السفينة كانت محملة بالزيت النباتي

وأوضح بيلسنيس، أن السفينة في طريقها الآن إلى ميناء آمن؛ وفي وقت سابق قالت وسائل إعلام نرويجية، إن سفينة الشحن «ستريندا»، كانت محملة بالزيت النباتي والوقود الحيوي، في طريقها من ماليزيا عبر البحر الأحمر وقناة السويس إلى البندقية في إيطاليا.

وسفينة الشحن «ستريندا» يبلغ طولها أكثر من 144 مترًا وعرضها يزيد قليلاً عن 24 مترًا.