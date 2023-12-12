إقبال كثيف على لجان شبرا الخيمة.. وناخبون: عاوزين نبقى جمهورية جديدة

اصطف الناخبون أمام لجان شبرا الخيمة في آخر أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية، حيث نظم رجال الأمن طوابير الناخبين لضمان سير التصويت دون أي معوقات، ومساعدة الناخبين لمعرفة أرقامهم في اللجان بواسطة المتطوعين، لتجنب الزحام أمام اللجان.

الانتخابات الرئاسية

وشهدت مدرسة ناصر الثانوية، وجود عدد كبير من السيدات رفقة أبنائهم حاملين أعلام مصر، وفي مدرسة الترعة لوحظ إقبال كبير من كبار السن على المقار الانتخابية.

أما مدرسة شبرا الثانوية بنات، فاصطف عدد كبير من الشباب أمام اللجان، وقال أحمد كمال، 23 عاما: «بنستنى الانتخابات من زمان، بنتجمع أنا وزمايلي ونروح ننتخب سوا».

وقالت الناخبة هايدي محمود، 28 عاما: «نفسي الناس تكون إيجابية، الانتخابات بتحصل في كل دول العالم ومش بنشوف أي مشاكل، إحنا كمان عاوزين نبقى جمهورية جديدة بننزل، مش مهم تختاروا مين المهم تنزلوا وتختاروا اللي يناسبكم».

فيما ظهرت طوابير لعشرات المواطنين أمام لجنة المغتربين في مدينة بنها؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وسط مظاهر للبهجة والفرحة على وجوه المواطنين.