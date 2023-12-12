لليوم الثالث.. توافد كثيف على لجان الانتخابات الرئاسية في شبرا

استمر توافد الناخبين على لجان شبرا مصر وروض الفرج لليوم الثالث على التوالي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، والتي استمرت لمدة 3 أيام، وفق ما حددته الهئة الوطنية للانتخابات.

واصطف المواطنون في مشهد حضاري أمام لجان مدرسة عمر ابن عبد العزيز ومدرسة شبرا الثانوية بنين، حرصًا منهم على المشاركة في هذا العرس الديمقراطي والمساهمة في استكمال مسارات التنمية والإنجازات التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية.

اليوم الثالث في الانتخابات الرئاسية

يذكر أن الانتخابات الرئاسية تجري لمدة 3 أيام، ومن المقرر أن تنتهي اليوم الثلاثاء الموافق 12 من شهر ديسمبر، وفق ما أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن تُعلن نتيجتها يوم 18 من نفس الشهر.

ووفق الهيئة الوطنية للانتخابات، فإنه في حالة إجراء جولة تصويت ثانية، تُجرى جولة الإعادة بعد نحو شهر، في 5 و6 و7 من شهر ينانير المقبل، للمصريين بالخارج، و8 و9 و10 يناير 2024 للمصريين بالداخل.