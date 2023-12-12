مراسل «إكسترا نيوز»: إقبال كبير على التصويت في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية

قال إبراهيم عزت، مراسل قناة «إكسترا نيوز» من القاهرة، إنّ اللجان الانتخابية بدأت استقبال الناخبين في تمام التاسعة صباحا، في اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية 2024، وسط إقبال وكبير من المواطنين، خاصة أنّ محافظة القاهرة تحتل الكتلة التصويتية الأكبر بين الـ27 محافظة، بإجمالي 8 ملايين و200 ألف مواطن كتلة تصويتية في القاهرة.

وأضاف مراسل قناة «إكسترا نيوز» أنّ العملية التصويتية تسير بكل سهولة ويسر، ويستغرق المواطن دقائق معدودة من أجل التصويت، إلى جانب الشباب والمتطوعين لمساعدة الناخبين، والتيسيرات من الهيئة الوطنية للانتخابات للتسهيل على المواطنين.

وشرح مراسل قناة «إكسترا نيوز» أنّ الإقبال غير مسبوق في الأيام الماضية للانتخابات، ويُتوقع أن يشهد اليوم إقبالا كبيرا، موضحا أنّ المنظمات الدولية ترصد وتتابع العملية الانتخابية، والجميع أكد انتظام التصويت.