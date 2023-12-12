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انتخابات المصريين بالداخل

انتظام التصويت في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية بقنا

كتب:

رجب آدم
09:46 ص | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
فتح اللجان

فتح اللجان

فتحت اللجان الانتخابية في محافظة قنا أبوابها دون تأخير، وذلك في اليوم الثالث والأخير من عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، حيث شهدت توافد الناخبين قبل موعد افتتاح اللجنة.

لجان المغتربين في قنا 

وتشهد لجان الوافدين، خاصة لجنة مدرسة قنا الرسمية للغات في منطقة المساكن، إقبالا كبيرا من قبل الشباب للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جمهورية مصر العربية القادم.

يذكر أن محافظة قنا بها 6 لجان انتخابية، بواقع لجنتين في مدينة قنا، ولجنتين في مدينة نجع حمادي، وأخرى في قوص، والسادسة في قفط جنوب محافظة قنا.

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