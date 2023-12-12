إقبال جماهيري مع بداية اليوم الأخير في الانتخابات الرئاسية بالعاصمة الإدارية

انطلق قبل قليل مارثون الانتخابات الرئاسية 2024 بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسط حالة من الإقبال، وأجواء يسودها الفرحة والحماسة في نفس الوقت، وواصل الناخبون لليوم الثالث على التوالي المشاركة الفعالة والإيجابية، فيما تصدح الأغاني الوطنية.

يأتي ذلك فيما واصلت، الأجهزة الأمنية، تفقد محيط جميع مقار اللجان الانتخابية بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة، قبل لحظات من بدء وصول المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 لضمان سلامتهم .

وتفقدت الأجهزة الأمنية لجان شرق القاهرة بالكامل والتي تضم «العاصمة الإدارية الجديدة، والقاهرة الجديدة، والشروق وبدر » وتمت مراجعة أماكن طفايات الحريق ووسائل الإطفاء بمعرفة رجال الحماية المدنية للطوارئ.

كما أعادت مراجعة خطط التأمين، وتنظيم الحواجز الحديدية أمام اللجان، وإعادة توزيع أفراد الأمن، بهدف منع التكدس أمام أبواب اللجان، والتيسير على المواطنين خلال التصويت، وانتشر رجال المرور لضمان انسيابية الحركة بالطرق المؤدية للجان التصويت ونشر المظهر الحضاري بالمدينة الوليدة.

من ناحية أخرى، اطمأن المهندس عبد المطلب ممدوح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والدكتور وليد عباس المشرف على مكتب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والدكتور عبد الخالق إبراهيم، من توافر كافة الإجراءات اللازمة، لإتمام العملية الانتخابية، وذلك من خلال رؤساء الأجهزة المدن بقيادة المهندس عبدالرؤوف الغيطي، والمهندس على سعد، والمهندس أحمد رضوان، رؤساء مدن « بدر والشروق والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، من حيث تجهيز المقار الانتخابية، والتأكد من نظافة الشوارع المؤدية للجان الانتخابية، ورفع كفاءة جميع المرافق والإضاءة الداخلية والخارجية، والتأكد من خلو أماكن الانتظار وتواجد المظلات أمام اللجان، والتأكد من توفير الكراسي المتحركة لراحة كبار السن، والأشخاص من ذوي الإعاقة، للتيسير على كبار السن، والتأكد من توفير مصدر كهرباء احتياطي بمولدات كهربائية، خاصه حلال عملية فرز الأصوات .

وراجع المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، أعمال النظافة أمام اللجان، بالحي الحكومي ومركز المال والأعمال بمنطقة البنوك ومقر جهاز المدينة، للتأكد من جاهزية كافة الاحتياجات اللازمة لتأمين عملية التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، كما تفقد المهندس على سعد إجراءات تجهيز المقار الانتخابية، قبل دقائق من فتح أبواب اللجان الانتخابية.