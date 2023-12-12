أحمد الطاهري: كل مكونات المجتمع تفاعلت مع الانتخابات الرئاسية 2024

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، إنّ الانتخابات الرئاسية الحالية شهدت تفاعلا لكل مكونات المجتمع المصري ورموزه وأبنائه دون تنميط، فقد حضر الشباب بكثافة وكذلك كبار السن والمرأة المصرية، مؤكدًا أن الإقبال الكثيف على لجان الاقتراع بصعيد مصر حصاد لما تم زرعه طيلة السنوات الماضية، فهناك تنمية على مستوى الصعيد، ولم يعد مهجورا من التنمية أو بعيدا عن اهتمام الدولة، وبالتالي، فإن هذه المشاركة الكبرى أمر له منطقي.

المرأة المصرية دائما تتصدر المشهد الانتخابي

وأضاف الطاهري، في بث مباشر مع قناة «إكسترا نيوز»، أنّ المرأة المصرية دائما تتصدر المشهد الانتخابي، مواصلا: «من حق المواطنين أن يفرحوا، فهذا ليس عيبا، وكل مجتمع يعبر عن فرحته بالطريقة التي تناسبه».

وتابع الكاتب الصحفي: «كان لي الحظ في تغطية 4 انتخابات رئاسية بالولايات المتحدة الأمريكية، وهناك يعبرون عن فرحتهم بطريقتهم الخاصة التي تناسب ثقافتهم».

شعب عظيم له تقاليده وموروثه

وأكد، أن الشعب المصري عظيم له موروثه الثقافي والحضاري ومتفرد، أما ثقافته فهي شعاع الثقافة في المنطقة العربية، متوقعا أن الإقبال الكثيف سيستمر في اليوم الثالث والأخير للانتخابات، حيث توافد الناخبون بكثافة على اللجان قبل فتحها.