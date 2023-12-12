كاتب صحفي: المصريون يسطرون ملحمة وطنية في الانتخابات الرئاسية 2024

قال الكاتب الصحفي عادل السنهوري، إن الرهان على الشعب المصري مربح رغم كل التحديات والظروف، فهذا الشعب يصطف دائما حول وطنه ويعليه فوق أي مصالح شخصية عندما يستشعر حاجته إليه ومصر تنادي، مشيرا إلى أن أهل الشر كانوا يراهنون على عزوف المواطنين عن المشاركة بالانتخابات بسبب الظروف الحالية التي يمر بها العالم والمنطقة من حولنا وبالتالي تؤثر على الدولة المصرية.

الشعب المصري وجه رسالة للعالم كله

وأضاف «السنهوري»، خلال حواره عبر فضائية «cbc»، أن خروج الملايين للجان الانتخابية من أجل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية يوجه رسالة للعالم بكون الشعب المصري عظيم له تاريخ طويل من المواقف الوطنية المشهودة رغم كل الظروف، فدائما كان حاضرا ومصطفا وملتفا حول وطنه وقيادته ومشروعه وطموحه وأمله في بناء مستقبله.

التقييم الموضوعي والإيجابي من وسائل الإعلام الغربية

وأكد، أهمية الإشادات والتقييم الموضوعي والإيجابي من وسائل الإعلام الغربية تحديدا حول انتخابات الرئاسة المصرية 2024، مشيرا إلى أن وصول نسبة التصويت حسبما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات بالأمس لـ45% يدل على وعي المواطنين الكبير، فالمصريون يسطرون ملحمة وطنية في الانتخابات الرئاسية.