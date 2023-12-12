إقبال على التصويت بمدرسة قصر الدوبارة.. وناخب: نشارك من أجل مستقبل أفضل

تشهد مدرسة قصر الدوبارة للغات التابعة للمنطقة التعليمية غرب القاهرة، توافدًا كبيرًا من الناخبين، في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية 2024، وسط حالة من التفاؤل من الناخبين لمستقبل أفضل لمصر.

وشهدت المدرسة إقبالًا كبيرًا من الشباب والنساء وكبار السن على التصويت، وسط وعي سياسي كبير بالعملية الانتخابية.

وقال حازم محمد أحد الناخبين: «أنا طالب بكلية حاسبات ومعلومات، وحرصت على المشاركة في انتخابات رئاسة الجمهورية من أجل مستقبل أفضل للبلاد، ومزيد من الاستقرار الذي سيترجم في مشروعات عملاقة تسهم في توفير فرص عمل للخريجين».