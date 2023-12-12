نقيب التمريض: نسبة مشاركة أعضاء النقابة في الانتخابات الرئاسية بلغت 70%

أعلنت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، أن الانتخابات الرئاسية لعام 2024 شهدت مشاركة حاشدة من جانب أعضاء هيئة التمريض.

وأضافت أن نسبة مشاركة أعضاء هيئة التمريض في التصويت بلغت نحو 70% على مستوى الجمهورية، وذلك خلال أول يومين من الانتخابات، وذلك وفقًا لما رصدته غرفة الطوارئ المركزية لنقابة التمريض.

وأضافت أن نسب المشاركة الحاشدة من جانب المواطنين بجميع فئاته وأطقم التمريض بشكل خاص، أشبه بسيمفونية وطنية تعزف بروح التحدي لتثبت للعالم أجمع حرص المصريين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات لتحقيق المزيد من التقدم والرخاء لمصرنا الحبيبة.

وأشارت إلى استمرار انعقاد غرفة الطوارئ المركزية للنقابة العامة للتمريض لليوم الثالث على التوالي، لمتابعة تصويت أطقم التمريض فى كل المحافظات.