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انتخابات المصريين بالداخل

إقبال كبير على لجان مدرسة الشهيد العميد سرور في زهراء مدينة نصر

كتب:

محمد سعيد الشماع
10:50 ص | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
طوابير السيدات أمام اللجان

طوابير السيدات أمام اللجان

شهد اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية 2024 إقبالًا كبيرًا من المواطنين الناخبين على لجان مدرسة الشهيد العميد سرور أحمد سرور بمنطقة زهراء مدينة نصر في محافظة القاهرة.

طوابير للرجال والسيدات

واصطف الرجال والسيدات في طوابير طويلة بالتوازي مع محيط سور المدرسة كل منهم في صف، وسط حالة من البهجة والسرور تظهر على وجوه الناخبين الذين حرصوا على التواجد أمام اللجان قبل مواعيد فتحها.

انتظام العملية الانتخابية

وفتحت أبواب اللجان باليوم الأخير من انتخابات الرئاسة في مواعيدها الرسمية في تمام الساعة 9 صباحاً، ولم تشهد اللجان أي تأخيرات في فتحها، وتسير العملية الانتخابية بشكل منظم مع التيسير على الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

 

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