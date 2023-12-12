إقبال كبير على لجان مدرسة الشهيد العميد سرور في زهراء مدينة نصر

شهد اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية 2024 إقبالًا كبيرًا من المواطنين الناخبين على لجان مدرسة الشهيد العميد سرور أحمد سرور بمنطقة زهراء مدينة نصر في محافظة القاهرة.

طوابير للرجال والسيدات

واصطف الرجال والسيدات في طوابير طويلة بالتوازي مع محيط سور المدرسة كل منهم في صف، وسط حالة من البهجة والسرور تظهر على وجوه الناخبين الذين حرصوا على التواجد أمام اللجان قبل مواعيد فتحها.

انتظام العملية الانتخابية

وفتحت أبواب اللجان باليوم الأخير من انتخابات الرئاسة في مواعيدها الرسمية في تمام الساعة 9 صباحاً، ولم تشهد اللجان أي تأخيرات في فتحها، وتسير العملية الانتخابية بشكل منظم مع التيسير على الناخبين للإدلاء بأصواتهم.