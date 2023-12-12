بدء التصويت في ثالث أيام انتخابات الرئاسة بالدقهلية.. 7 لجان للمغتربين

فتحت اللجان الانتخابية أبوابها في محافظة الدقهلية لليوم الثالث، وذلك لاستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة 2024.

تذليل العقبات أمام الناخبين بالدقهلية

وبحسب بيان صادر من المحافظة، تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اللجان والمقرات الانتخابية، للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، وتذليل العقبات والمعوقات أمام الناخبين، وتوفير كل سبل الراحة ومساعدتهم وإرشادهم على أماكن لجانهم وتحديدا كبار السن وذوي الهمم.

4 ملايين و562 ألف ناخب في الدقهلية

وأشارت محافظة الدقهلية إلى أن عدد الناخبين على مستوى المحافظة 4 ملايين و562 ألف ناخب، وعدد اللجان الفرعية 947 لجنة و663 مقرا انتخابيا، وتضم لجان داخل المعاهد الأزهرية 65 لجنة، ولجان داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية 11 لجنة، وداخل الوحدات الصحية لجنتين، موضيفة الأوقاف لجنتين، ولجان داخل الوحدات المحلية لجنة واحدة، وداخل مقر الجمعيات الزراعية لجنة واحدة، و7 لجان المغتربين والوافدين، ويبلغ عددهم 1119 مغتربا، كما جرى توزيع اللجان والمقرات على القضاة ورؤساء اللجان ويبلغ عدداللجان العامة 24 لجنة.