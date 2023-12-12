إقبال كثيف على لجنة الشهيد صابر أبو ناب بحلوان للتصويت في انتخابات الرئاسة

شهدت لجنة الشهيد صابر أبو ناب بحلوان إقبالًا كثيفًا من الناخبين، الذين اصطفوا منذ الساعات الأولى أمام اللجنة، بانتظار بدء عملية التصويت في التاسعة صباحا، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

اصطفاف الناخبين أمام اللجان الانتخابية

وظهر الناخبون خلال اصطفافهم أمام اللجنة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية حاملين الأعلام ومرددين باقة من أجمل الأغاني الوطنية التي زادت قلوبهم حبا ودعما لبلادهم، كما زاد الأطفال من جمال المشهد وهم يمرحون بجوار أهاليهم، بعضهم يحمل الأعلام، والبعض الآخر يرسمها على وجهه الصغير.

وحرص رجال الشرطة والمتطوعون على تسهيل عملية الانتظار أمام اللجنة على الناخبين، لا سيما ذوي الهمم وكبار السن؛ إذ وفروا لهما مقاعد خشبية وحديدية للجلوس عليها لحين بدء عملية الاقتراع.

وتضم لجنة الشهيد صابر أبو ناب بحلوان 5 لجان فرعية، وتستقبل 10 آلاف و500 ناخب.