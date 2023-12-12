إقبال كثيف للناخبين على التصويت في آخر أيام انتخابات الرئاسة في البساتين

شهدت مدرسة الشهيد أحمد بدوي بمنطقة البساتين، إقبالًا كثيفًا منذ اليوم الأول للانتخابات، والذي استمر على مدار 3 أيام متواصلة، إذ بدأ الرجال والنساء والشباب في الاصطفاف في طوابير منظمة، للدخول إلى اللجنة الانتخابية للإدلاء بأصواتهم.

توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم

كان فريق المنظمين من الشباب، يحرصون على مساعدة الناخبين، والعمل على تنظيمهم، حتى تتاح الفرصة للجميع للدخول والإدلاء بأصواتهم في لجان الاقتراع، وذلك وسط تواجد القوات الأمنية التي تعمل على تيسير العملية الانتخابية للجميع، وخاصة كبار السن.

لم يخلو المشهد في اليوم الثالث، من تواجد فرق الرعاية الصحية، التي تعمل على توعية الناخبين، والتحدث معهم حول ضرورة إجراء فحص طبي، للتأكّد من سلامتهم.

يُذكر أنَّ الانتخابات الرئاسية 2024، بدأت من يوم الأحد 10 ديسمبر، وتنتهي اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر.