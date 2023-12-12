كاتب صحفي: انحياز الدولة للمواطن سبب الإقبال الكثيف على انتخابات الرئاسة

قال الكاتب الصحفي أسامة السعيد، إنّ الإقبال الكثيف على لجان الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الحالية 2024 سببه أن الدولة المصرية انحازت إلى المواطن منذ البداية، فكل المشروعات القومية والتنموية والإصلاح الاقتصادي استهدفت تنمية المواطن.

وأضاف «السعيد»، في حواره عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ المواطن المصري بكل تنوعاته أدرك أن بقاء هذه الدولة واستقرارها يمثل مصلحة شخصية بالنسبة إليه، لأن كل الفئات استطاعت أن تحصد ثمار الاستقرار والتنمية التي بدأتها دولة 30 يونيو وهذا المشروع الوطني للبناء والتنمية.

وتابع الكاتب الصحفي، أنّ كل مواطن الآن يدرك تماما أن بقاء هذه الدولة يمثل مصلحة بالنسبة له، كما أن من أسباب زيادة إقبال الناخبين على لجان الاقتراع وضوح المسار السياسي للدولة، حيث إن للدولة مسار سياسي واضح ورؤية واضحة لتمكين الشباب والمرأة والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة والانحياز الاجتماعي للفئات الفقيرة والأولى بالرعاية.

وواصل: «كل هذه الفئات ترد الجميل للدولة المصرية، فقد التزمت الدولة بالعدالة التنموية والعدالة في التعامل مع طبقات المجتمع المختلفة، وفي التوزيع الجغرافي، نجد أن المشروعات طالت الصعيد وسيناء والدلتا ومختلف المحافظات، وهناك عدالة في توزيع ثمار التنمية، وهذا الأمر له انعكاس».