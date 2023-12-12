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انتخابات المصريين بالداخل

«حملة السيسي»: استمرار توافد المواطنين على اللجان للتصويت في الانتخابات

كتب:

كريم روماني
10:25 ص | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
جانب من التوافد

جانب من التوافد

أعلنت الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي استمرار توافد الناخبين على اللجان، للإدلاء بأصواتهم لليوم الثالث.

وأشارت إلى أنها تواصل إزالة أي معوقات تواجه المواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم، وخاصة كبار السن وذوي الإعاقة، وذلك في اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية.

وأوضحت أن الحملة تتابع عملية التصويت، وفقا للضوابط الدستورية والقانونية والتي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

 

 

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.