«حملة السيسي»: استمرار توافد المواطنين على اللجان للتصويت في الانتخابات

أعلنت الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي استمرار توافد الناخبين على اللجان، للإدلاء بأصواتهم لليوم الثالث.

وأشارت إلى أنها تواصل إزالة أي معوقات تواجه المواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم، وخاصة كبار السن وذوي الإعاقة، وذلك في اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية.

وأوضحت أن الحملة تتابع عملية التصويت، وفقا للضوابط الدستورية والقانونية والتي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات.