رميا بالرصاص ودهسا بالمدرعات.. جيش الاحتلال يقتل 20 من جنوده بيده

في مفاجأة مدوية داخل دولة الاحتلال، خرج جيش الاحتلال معترفا بخطأ جديد وقع مع استمرار شن هجمات داخل قطاع غزة؛ إذ قال الجيش الإسرائيلي إنّه من بين 105 جنود قتلوا في غزة خلال الهجوم البري، قُتل 20 بنيران صديقة وحوادث أخرى.

خسائر الأرواح في جيش الاحتلال

وبحسب ما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الإسرائيلية، فقد قُتل 13 جنديًا بنيران صديقة بسبب خطأ في تحديد الهوية، بما في ذلك الغارات الجوية ونيران الدبابات وإطلاق النار، كما وقع جندي بنيران لم تكن مقصودة، فيما أودى بحياة جنديين آخرين نتيجة إطلاق نار غير مقصود.

وبعيدا عن الرصاص، قُتل جنديان في حوادث دهست فيها مركبات مدرعة القوات، بينما كان مصير جنديين آخرين الموت بشظايا عبوة ناسفة فجرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي عمدًا.

ما عبارة نيران صديقة؟

وعبارة «نيران صديقة»، تطلق عسكرياً عندما تصيب الوحدات العسكرية المشتبكة في القتال أحد أفرادها، أو أحد أفراد، أو مجموعات من القوات الصديقة لهذه الوحدة، القريبة في أثناء المعركة، وبدون قصد منها، وتتسبّب في جرحه، أو في مقتله، ولذلك سمّيت «بقتل الأخ Fratricide».