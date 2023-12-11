أول رد فعل لجيش الاحتلال الإسرائيلي بعد سرقة شاحنة نقل ذخيرة من قاعدة عسكرية

خرج جيش الاحتلال الإسرائيلي عن صمته بعد ساعات من تعرض إحدى شاحناته للسرقة بواسطة مجهولين، استطاعوا السطو على أكثر من 20 ألف رصاصة، كاشفًا فتح تحقيقات موسعة حول الواقعة.

رد الاحتلال الإسرائيلي على سرقة شاحنته

كانت الشاحنة العسكرية الإسرائيلية التي تعرضت للسطو، تنقل أكثر من 20 ألف رصاصة، عيار 5.56 مليمتر، لبندقية أمريكية الصنع، طراز«M-16»، حسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية.

وأضافت أن العملية وقعت عند إشارة مرور على بعد نحو 4 كيلومترات من قاعدة «تسليم» العسكرية، الموجودة في صحراء النقب، والمعروفة بأنها أكبر قاعدة لتدريب القوات البرية بجيش الاحتلال.

وثمّة حادثة مشابهة- وقعت في وقت سابق- ارتبطت بقيام جهاز الشاباك الإسرائيلي بالقبض على إسرائيليين يقيمان في صحراء النقب، بعد تسللهما لقاعدة «تسيليم»؛ وسرقة 26 ألف رصاصة.