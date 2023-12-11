جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل وزيرا سابقا لدى الفصائل الفلسطينية

بث جهاز الشاباك للاحتلال الإسرائيلي مقطع فيديو مساء أمس، يظهر جانبًا من التحقيق مع يوسف المنسي، وزير الاتصالات الفلسطيني السابق في حكومة الفصائل الفلسطينية التي كان يترأسها إسماعيل هنية، والذي يشغل حاليًا منصب رئيس المكتب السياسي للفصائل الفلسطينية.

يوسف المنسي

تولى يوسف المنسي أيضًا مناصب وزير الأشغال ووزير الحكم المحلي في الحكومة الفلسطينية الثانية عشرة التي كانت ترأسها إسماعيل هنية.

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وأعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال المئات من الفلسطينيين خلال العملية البرية في مدينة غزة وشمال القطاع، ومن بين الشخصيات الحكومية التي أعلن عن اعتقالها هو يوسف المنسي، ويتمتع المنسي بمركز رفيع حيث يعد أرفع شخصية حكومية تم الإعلان عن اعتقالها.

98 قتيلا من جنود الاحتلال

وعلى جانب آخر، رفع عدد القتلى بين ضباط وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في عمليات التوغل البرية بقطاع غزة إلى 98 قتيلاً، كما تم الإعلان عن مقتل أحد الضباط الأحد، نتيجة إصابته في اشتباكات مع فصائل المقاومة الفلسطينية في شمال غزة يوم الجمعة الماضي.