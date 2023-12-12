مسلم: أحداث غزة حفزت المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إنّ الأحداث الجارية في قطاع غزة جراء العداون الإسرائيلي، تؤثر على المشهد الانتخابي في مصر، حيث حفّزت المواطنين على النزول والمشاركة في الانتخابات لتحديد مستقبل مصر.

وأضاف «مسلم»، خلال حواره عبر قناة «العربية»، أنّ المزاعم بشأن التهجير جعلت المواطنين يردون في الصناديق الانتخابية خلال اليومين الماضيين، كما أنّ نزول 3 مرشحين يمثلون رؤساء أحزاب لهم تمثيل كبير في البرلمان كحزب الشعب الجمهوري وحزب الوفد والحزب المصري الديمقراطي، أثر في العملية الانتخابية وأدى إلى توافد عدد كبير من الناخبين إلى صناديق الاقتراع لاختيار الرئيس المقبل لمصر لمدة 6 سنوات مقبلة.

وتابع رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، أنّ معظم الجمعيات والمنظمات التي تتابع الانتخابات الرئاسية 2024 لم تبد أي ملاحظات منهجية في الأمور، باستثناء بعض الملاحظات البسيطة مثل وجود صور لمرشح داخل إحدى اللجان وهكذا، لكن العلمية الانتخابية تسير على ما يرام.