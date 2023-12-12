محافظ بني سويف: انتظام عملية التصويت داخل لجان الانتخابات الرئاسية

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام سير أعمال التصويت داخل كافة اللجان الإنتخابية بمختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية 2024، والتي بدأت أول أمس، داخل لجان ومقار الاقتراع بالمحافظة، وتشمل 497 لجنة فرعية داخل 450 مقراً انتخابياً، بجانب 4 لجان للمغتربين والوافدين.

توافد الناخبين على اللجان في اليوم الثالث

وأشار المحافظ إلى توافد الناخبين على لجان الإقتراع داخل المقار الانتخابية، منوهاً عن الاتصال المستمر بين المركز السيطرة و الغرف الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية، لتذليل أية معوقات واستمرار توافر التيسيرات اللازمة لتسهيل عملية الاقتراع على غرار اليوم الأول والثاني، والتأكد من سرعة التعامل الفعال مع أية طوارئ، وتوفير الاحتياجات المستجدة أولاً بأول، ورصد الوضع بمحيط أماكن اللجان، وإعداد تقرير على مدار اللحظة بكل المستجدات.

محافظ بني سويف يتابع سير الانتخابات من مركز السيطرة الموحد

وتابع محافظ بني سويف من مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية بديوان عام المحافظة المتصل بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بدء فتح اللجان في اليوم الثالث والأخير لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، والتي كانت قد بدأت أول أمس داخل لجان ومقار الاقتراع بالمحافظة، والتي تشمل 497 لجنة فرعية داخل 450 مقراً انتخابياً، بجانب 4 لجان للمغتربين والوافدين.