المطربة هدى: الانتخابات الرئاسية 2024 مختلفة ومنظمة وتشهد إقبالا كثيفا

قالت المطربة هدى، إنَّ الانتخابات الرئاسية 2024 منظمة إلى أقصى درجة، والإقبال كثيف جدًا خاصة من الشباب، مبينة أنَّ من أبرز المشاهد في عمليات التصويت هي مساعدة كبار السن في العملية الانتخابية، واصطحابهم على كراسي متحركة، ومساعدة ذوي الهمم أيضًا.

وأضافت المطربة هدى، خلال مداخلتها في برنامج «حدوتة كل ست»، مع المذيعة شيماء السباعي، على «راديو شعبي FM»، أنَّ المرأة المصرية والشباب والرجال يقفون خلف دولتهم، فمصر أم الدنيا ومحروسة من الله سبحانه وتعالى.